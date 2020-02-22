سلفاكير: السودان لعب دورا إيجابيا لتحقيق السلام في جنوب السودان

قال الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، إن الخرطوم لعبت دورا إيجابيا لتحقيق السلام، في بلاده، مشيرا إلى أن السودان ظل يقوم به حتى تحقق السلام بالجنوب.

وأكد سلفاكير، اليوم الأحد، أن استقرار السودان هو استقرار لجنوب السودان وسينعكس السلام في البلدين على القارة الأفريقية، بأكملها، مضيفا: "نهنئ شعبان بالسلام، ويجب علينا أن نتسامح"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ودعا سلفاكير إلى الوحدة والتسامح والمصالحة الوطنية بين كل مكونات وقبائل جنوب السودان ، ودعا اللاجئين للعودة إلي وطنهم للمساهمة في مسيرة البناء والتعمير.

وطمأن سلفاكير، اللاجئين السلام، عم كل أرجاء الجنوب، بينما أدى زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان، رياك مشار، اليمين الدستورية، نائبا أول لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وحضر تأدية القسم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الأوغندي و نائب رئيس جنوب أفريقيا ومبعوث من دولة كينيا.

وأصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير عددا من القرارات الرئاسية، الجمعة الماضي، بحل الحكومة الحالية وتعيين نواب الرئيس الخمسة، بموجب اتفاق السلام النشط، كما أعلن، يوم السبت الماضي، موافقته على مطلب أساسي للمعارضة، هو "العودة إلى نظام فدرالي لعشر ولايات"، ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الحرب الأهلية.