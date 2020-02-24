رئيس الحكومة المصرية: مجدي يعقوب رمز وطني

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، برافقة كل الدكتور مجدي إسحاق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مجدي يعقوب" لجراحات القلب، والدكتور محمد غنيم، أستاذ زراعة الكلى.

وخلال اللقاء الذي عقد بمكتب مدبولي في مقر مجلس الوزراء، دعا يعقوب رئيس الحكومة لوضع حجر أساس مركز "مجدي يعقوب العالمي لجراحات وأبحاث القلب"، بمدينة السادس من أكتوبر، كامتداد لمركز القلب بأسوان.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لاستقبال الجراح العالمي، مؤكداً حرصه على تلبية الدعوة لدفع العمل بالمركز الذي وصفه بيان المجلس الصادر اليوم بـ"الصرح الطبي الهام".

وأشار مدبولي، بحسب الصفحة الرسمية لـ"رئاسة مجلس الوزراء المصري"، إلى تقدير الوطن وأبنائه للدكتور مجدي يعقوب الذي يعدُ رمزا وطنياً للمصريين ذوي الاسهامات الكبيرة في مجالاتهم، والذين يمنحون الوقت والجهد للمساهمة في دورهم المجتمعي تجاه وطنهم وأبنائه.

وقال الجراح العالمي إن تلبية هذه الدعوة ستضيف زخماً لانطلاقة مشروعه الطبي العملاق، الذي يحظى باهتمام ودعم وتمويل من جانب العديد من الشخصيات المصرية والعربية والمؤسسات المختلفة.

وأوضح أن تكلفة إقامة وتجهيز المركز تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، ويهدف إلى إجراء عدد كبير من العمليات سنوياً بالمجان، يكون للأطفال نصيب أكبر منها.