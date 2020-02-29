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12:20 GMT29 فبراير/ شباط 2020
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    بسبب كورونا.. تأجيل مهرجان البحرين السينمائي قبل انعقاده بأيام

    © AFP 2019 / MARWAN NAAMANI
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    قررت إدارة مهرجان "البحرين" السينمائي تأجيل موعد إقامة المهرجان حتى إشعار آخر، وذلك التزاما بتوصية وزارة الداخلية البحرينية وقرار هيئة البحرين للثقافة والآثار .

    وعلقت هيئة البحرين للثقافة والآثار كل فعالياتها الجماهيرية لفترة أسبوعين ابتداء من اليوم السبت 29 فبراير/شباط، حفاظا منها على سلامة الجميع.

    من ناحيتها قالت منصورة الجمري رئيس مهرجان البحرين السينمائي الدولي، إن تأجيل موعد انعقاد المهرجان إلى إشعار آخر لا يعني الإلغاء النهائي.

    نقل مريض مصاب بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
    © REUTERS / STRINGER
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    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن تأجيل المهرجان جاء إثر تأجيل هيئة الثقافة فعاليتها لمدة أسبوعين، وأن الأمر يرتبط بقرار الثقافة، خاصة أن المهرجان سيكرم وزيرة الثقافة البحرينية في دورته الأولى.

    وأوضحت أن إدارة المهرجان تواصلت مع كافة الضيوف وأبلغتهم بالإرجاء حتى موعد آخر، لم يحدد بعد، خاصة أن عدد الحضور محدود، إلا أنه من المأمول أن يحدد الموعد الجديد بعد أسبوعين.

    وكان من المرتقب أن تقام الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي، تحت شعار "سينما لأجلك"، بتنظيم من نادي البحرين للسينما في الفترة من 4 لغاية 8 مارس/آذار 2020 برعاية هيئة البحرين للثقافة والآثار.

    ويقام المهرجان بهدف الاحتفاء بالمواهب السينمائية في العالم العربي، واكتشاف المزيد من هذه المواهب وتشجيعها، عدا عن سعيه للمساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية في البحرين ووضع البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بما ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة وإثرائهما في منطقة الخليج العربي.

    ويأتي تنظيم المهرجان من قبل نادي امتداد لـ"مسابقة نادي البحرين للسينما" التي أقيمت منها دورتين، الأولى في عام 2017 وتنافس فيها (15) فيلما بحرينيا قصيرا، والثانية في عام 2018 وتنافس فيها (25) فيلما بحرينيا قصيراً.

    عودة 600 مواطنا من إيران

    أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، أنه تم ترتيب عودة نحو 600 مواطن بحريني من إيران؛ وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا الجديد" في الجمهورية الإسلامية.

    البيت التراثي في سلطنة عمان
    © Sputnik . Ahmed Abdelwahab
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    وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإحصائيات تؤكد أن من تم ترتيب عودتهم من إيران، منذ تاريخ 25 شباط/فبراير الجاري، تجاوز 600 مواطن؛ والجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى".

    وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، إصابة 5 سيدات بالفيروس هن 4 مواطنات بحرينيات، ومواطنة سعودية؛ لافتة إلى أن هذه الحالات وصلت عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

    وتم نقل الحالات إلى أحد مراكز العزل الطبية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهن بالفيروس.

    وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البحرين 38؛ حالتهم جميعا مستقرة، ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، حسبما أعلنت وزارة الصحة البحرينية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    البحرين, فيروس كورونا
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