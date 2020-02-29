الرئيس الأفغاني لترامب: جاهزون لخفض بعدد القوات الدولية والأمريكية

أكد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على أهمية حل النزاع مع حركة طالبان، لافتًا إلى أن بلاده على استعداد لخفض عدد القوات الدولية والأمريكية بها.

القاهرة – سبوتنيك. وقال خلال مراسم توقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بالعاصمة القطرية، اليوم السبت "أفغانستان والشركاء الدوليين متفقين على الحاجة لحل النزاع مع طالبان ولدينا رغبة سياسية في الوصول لذلك".

وأضاف غني "عرضت رسالة للرئيس الأمريكي وقلت إن أفغانستان جاهزة لخفض تدريجي للقوات الدولية بما يفضي لتخفض عدد القوات الأمريكية".

وأردف "نقاط الاتفاق بين أمريكا وطالبان مشروطة أي ستكون قابلة للتطبيق بالتوازي أو من خلال احترام طالبان للشروط".

وحسب "رويترز" أصدرت حكومتا الولايات المتحدة وأفغانستان بيانا مشتركا اليوم السبت أفاد بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.

وأضاف البيان "التحالف سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خلال 14 شهرا بعد نشر هذا الإعلان المشترك والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان... شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وستقوم الولايات المتحدة مبدئيا بخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان. ومن المقرر توقيع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق اليوم السبت.