هنية يصل موسكو في زيارة يلتقي خلالها لافروف

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إلى موسكو، وذلك بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".

موسكو- سبوتنيك. ومن المقرر أن تعقد مباحثات بين زعيم حركة "حماس" ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، غدا الاثنين،

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت، قبل أيام، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات في موسكو مع زعيم حركة حماس، إسماعيل هنية، في الـ 2 من مارس/ آذار المقبل.

وقالت زاخاروفا في إحاطة: "في الثاني من مارس، يلتقي وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف)، في موسكو، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية. سيتم، خلال اللقاء، بحث سبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني على الساحة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك بحث آفاق تحقيق تسوية شاملة دائمة في الشرق الأوسط على أساس قانوني معترف به دوليا".

وصرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن لروسيا دورا متميزا ومقدرا في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع حركة حماس وملف المصالحة بشكل خاص، مشيرا إلى أن موسكو كانت دوماً عامل جذب لهذه القوى ومحور إسناد في مواجهة محاولات التفرد بالتعامل مع القضية الفلسطينية، كما لعبت دوراً مهما في ملف المصالحة.