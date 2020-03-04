هنية: روسيا أبدت استعدادها مجددا لاستضافة لقاء فلسطيني

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن روسيا أبدت استعدادها لاستضافة لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن موسكو تدعم خيار الفلسطينيين لاستعادة وحدتهم الوطنية.

موسكو- سبوتنيك. وذكر هنية، في مؤتمر صحفي بمبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "روسيا تدعم وتؤيد أي خيار يتبناه الفلسطينيون لاستعادة وحدتهم الوطنية... وروسيا أبدت استعدادها مجدداً، لاستضافة لقاء فلسطيني".

وأوضح: "لا توجد ترتيبات أو تاريخ محدد للقاء يجمعني بالرئيس أبو مازن، ولكني أرحب بأي تاريخ أو مكان يجمعني به"، ومشددا على أن "كل يوم يمضي بدون توافق فلسطيني فلسطيني يعني مزيداً من الاستيطان والضم وتهويد القدس".

وفيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية، أشار هنية إلى أن "التنافس الذي جرى في الانتخابات الإسرائيلية هو بين الأيديولوجية الدينية والأيديولوجية العسكرية والهوامش ضيقة بينهما".

وتابع: "المجتمع الإسرائيلي بشكل عام يميل إلى اليمين المتطرف"، مؤكدا أنهم في الحركة لا يعولون على نتائج الانتخابات الإسرائيلية.