لافروف: روسيا ستقدم الدعم لإيران في مكافحة "كورونا"

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستساعد طهران في مكافحة فيروس "كورونا".

موسكو- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب المحادثات: "أعرب الجانب الروسي عن تعازيه بضحايا تفشي الفيروس التاجي "كوفيد - 19" في إيران واستعداده للمساعدة في مواجهة انتشار هذا الوباء".

من جانبه، أكد السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، أن طهران طلبت مساعدة من موسكو في مكافحة الفيروس التاجي.

كما ذكر أن السلطات تأمل في مساعدة من بلدان أخرى أيضا. فقد تجاوز عدد المصابين في إيران 1.5 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 92.

كما أعلنت ارتفاع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي: "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 2922 شخصا والوفيات إلى 92 شخصا بينما عدد المتعافين وصل إلى 552".

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في العالم 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى 50.690 شخصا حول العالم.