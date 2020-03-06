صربيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

قال وزير الصحة الصربي زلاتيبور لونكار، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت أول حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 43 عاما.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة الصربية: "فيروس كورونا في جمهورية صربيا تحت السيطرة، وقد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة".

هذا وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أيون ريان، يوم أمس الخميس، أنه حتى الآن، تم تسجيل حوالي 3.4 ألف حالة إصابة بـفيروس "كورونا"، في الاتحاد الأوروبي، بينها إصابات في سويسرا وبريطانيا وسان مارينو وموناكو، وأكثر الحالات في إيطاليا، أكثر من 2.5 ألف حالة.

هذا، وتجتاح عدوى فيروس كورونا الكثير من دول العالم، وبلغ عدد الوفيات في الصين وحدها أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما سجلت وفيات بسبب الفيروس في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وغيرها من الدول.