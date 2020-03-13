وزير الدفاع التركي يعلن دخول اتفاق إدلب حيز التنفيذ ويحدد موعد أولى خطواته

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، توقيع نص اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، مع الوفد الروسي.

وفي تصريح صحفي للوزير التركي نقلته "الأناضول" أشار أكار إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، وأن أولى خطواته هي تنظيم دورية مشتركة روسية تركية على طريق "إم 4" بتاريخ 15 مارس/ آذار الجاري.

ونوه أكار إلى أن الدوريات المشتركة على طريق "إم 4" مع الجانب الروسي ستساهم في وقف دائم لإطلاق النار.

وبين أكار أن المحادثات بين الجانبين الروسي والتركي كانت إيجابية واستمرت لأبعة أيام، وفق الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروسي والتركي في الخامس من مارس/ أذار الماضي.

وأشار أكار إلى أنه سيتم إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا، ليتم من خلالها إدارة العمليات المشتركة في إدلب.

ولفت الوزير التركي إلى "وجود مؤشرات جيدة لتوقف النزوح من إدلب وعودة النازحين إليها".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن المباحثات الجارية مع الوفد العسكري الروسي جرت في أجواء بناءة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت، أمس الخميس، أن وقف إطلاق النار في إدلب السورية يحترم بشكل عام، وقالت "في الآونة الأخيرة تم التغلب على تصاعد خطير للتوتر في منطقة إدلب، وقد أصبح ذلك ممكنا بفضل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رئيسي روسيا وتركيا في 5 آذار/ مارس".

وجرت، الأسبوع الماضي، في موسكو، محادثات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب. وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 آذار/ مارس.