ارتفاع عدد الإصابات في إسبانيا خلال 24 ساعة إلى 1500 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم السبت تسجيل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لبيان الوزارة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قفزت إلى 5753 اليوم السبت من 4231 مساء أمس الجمعة في حين وارتفعت حالات الوفاة إلى 136 من 121.

وأعلنت الحكومة الإسبانية اليوم السبت أنها ستصدر مرسوما يطالب جميع السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.