بالفيديو... هكذا يقضي بعض اللبنانيين الحجر الصحي في لبنان

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنين لبنانيين يرقصون على شرفات المنازل على وقع أغنية "بنت الجيران" في إحدى المناطق اللبنانية.

ويظهر مقطع الفيديو عددا من اللبنانيين وقد خرجوا إلى الشرفات وبدأوا بالرقص على أنغام "بنت الجيران"، وذلك فى محاولة لمواجهة الحجر الصحي، والعزلة والاستمرار في المنازل.

شاهد | كيف يرفه اللبنانيون عن أنفسهم من عزلة الحجر الصحي بسبب #كورونا pic.twitter.com/XnHpyPb66e — الحدث (@AlHadath) March 16, 2020

يأتي هذا المقطع بعد قيام المواطنين في ايطاليا بنشر فيديوهات مماثلة حيث خرج الإيطاليون إلى الشرفات للغناء والرقص.

وعلق أحد الرواد على "تويتر" قائلا "شو إيطاليا أحسن منا ..خليك بالبيت"، وقال آخر "بنت الجيران في لبنان، مش متخيل لو حصل حظر تجول هيقلب فرح بلدي والناس هتنزل ترقص في الشارع مش البلكونات بس".