النقد الدولي يخصص ترليون دولار لمنع انهيار الاقتصاد العالمي بسبب كورونا

دعت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، الحكومات إلى اتخاذ تدابير تحفيزية مالية إضافية لمنع تهديد انتشار فيروس كورونا المستجد من التسبب بحدوث أضرار اقتصادية طويلة المدى.

وقالت جورجيفا، في رسالة نشرت على موقع صندوق النقد الدولي، إن بنك الإقراض العالمي تلقى طلبات من نحو 20 دولة لتمويل البرامج وسيتابعها في الأيام المقبلة.

وأكدت أن صندوق النقد الدولي على استعداد لمنح تريليون دولار من الخزينة لإقراض ومساعدة الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة حول العالم.

وأضافت جورجيفا: "مع انتشار الفيروس، تزداد الحاجة إلى حافز مالي عالمي منسق ومتزامن مع مرور الوقت"، بحسب "رويترز".

وعلى صعيد السياسة النقدية، قالت جورجيفا إن البنوك المركزية "يجب أن تستمر في دعم الطلب وتعزيز الثقة من خلال تسهيل الظروف المالية وضمان تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي".

وبحسب أحدث إحصائية، لليوم الاثنين، تجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم 170 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات بسبب الفيروس ذاته 6500 حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء أكثر من 77700 حالة، فيما تظل الصين على رأس الدول الأكثر معاناة من المرض تليها إيطاليا وإيران.