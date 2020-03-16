الصين تعلن إرسال مساعدات إنسانية وخبراء طبيين إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا.

وأجرى بينغ في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقالت الخارجية الصينية في بيان نقلا عن الرئيس الصيني قوله: "في الأيام الأخيرة، اتخذت الحكومة الإيطالية عددًا من الإجراءات الحاسمة فيما يتعلق بانتشار الوباء، ويعرب الجانب الصيني عن دعمه ، وهو واثق من أن إيطاليا ستكون قادرة على الفوز عليه. وقال شي جين بينغ في المستقبل القريب، سوف نرسل مجموعة إضافية من الخبراء إلى إيطاليا، وبقدر ما نستطيع، سنوفر الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية الأخرى".

والخميس الماضي وصل وفد صيني خاص مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا.

وانتشر مقطع فيديو في نهاية الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي الايطالية، تعالت فيه من وسط أحد شوارع مدينة روما الإيطالية أصوات تردد النشيد الوطني الصيني، بينما كان هناك آخرون يصيحون باللغة الإيطالية قائلين: "شكرا للصين".

يتبع...