الفودكا والساونا والجرار... رئيس بيلاروسيا يكشف طرق الوقاية من الفيروس

تحدث الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.

وقال لوكاشينكو: "اغسلوا أيديكم مرات عديدة، وتناولوا الفطور والغداء والعشاء في الوقت المحدد، وأضاف: "أنا لا أشرب الكحول، لكني أقول مازحًا في الفترة الأخيرة، إنه لا يجب أن تغسل يديك بالفودكا فحسب بل وأن تشرب 40-50 غرام من الكحول النقي لقتل هذا الفيروس"، ملاحظا أنه لا ينبغي شرب الكحول خلال العمل، بحسب قناة "إس تي في".

وأشار الرئيس إلى أهمية حمامات الساونا كطريقة للعلاج الوقائي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وأضاف: "أخبرونا الخبراء الصينيون أنه يمكن قتل هذا الفيروس عند درجة تفوق 60 في المئة".

ومع ذلك، من وجهة نظر الرئيس، فإن الطريقة الرئيسية للوقاية هي العمل، خاصة في الحقل الزراعي، حيث قال: "الناس (في بيلاروسيا) يعملون على جرار، لا أحد يتحدث عن الفيروس. فالجرار علاج للجميع! الحقل يشفي الجميع!".

ووفقا لأحدث البيانات، أصيب أكثر من 183 ألف شخص في جميع أنحاء العالم بمرض "كوفيد-19". وتوفي أكثر من 7100 شخص، وتعافي ما يقرب من 79.5 ألف شخص.