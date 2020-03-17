إيطاليا تختبر أدوية الروماتيزم لعلاج كورونا

أعلن، نيكولا ماغريني، رئيس وكالة الأدوية الوطنية في إيطاليا، أن اختبارات دواء " توسيليزوماب"، المستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، لعلاج فيروس كورونا تبدأ يوم الخميس في إيطاليا.

ويشار إلى أن الدواء المذكور أثبت فعاليته في مستشفيات نابولي ومودينا، حيث ينتمي إلى مجموعة مثبطات المناعة المستخدمة في علاج الأمراض الروماتيزمية في المفاصل.

وقال ماغريني: "ستبدأ التجارب يوم الخميس، وقد أظهرت الدراسات الأولية نتائج مشجعة". مشيرا إلى أنه سيشارك في الاختبارات حوالي 330 مريضا.

وأعلن رئيس الدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريللي، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا خلال يوم واحد، ارتفع 345 حتى 2503 شخصا، ولا تزال الزيادة اليومية في عدد الإصابات على مستوى 3.5 ألف حالة.

واقترب الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 200 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.