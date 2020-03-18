إسرائيل... وضع وزيري الداخلية والزراعة قيد الحجر الصحي

أعلنت السلطات الإسرائيلية وضع وزيري الداخلية آريه درعي والزراعة تصاحي هانغبي، قيد الحجر الصحي بعد أن خالطا رئيس مجلس مرحافيم – شاي حجاج، المصاب بفيروس كورونا، خلال اجتماع عقد في كفار هاماكابيا.

وبحسب، موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أوعز إلى النائبين ألون شوستر ورام بن براك في كحول لافان بأن يكونا في الحجر الصحي بسبب كونهما خالطا مصابين بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات 427.

وبحسب الأرقام الحديثة لوزارة الصحة الإسرائيلية ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية من 337 إلى 427 حالة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

​​وأشارت الوزارة إلى أن 5 من المرضى في حالة حرجة، بينما تعتبر أعراض 10 أشخاص آخرين متوسطة الخطورة، وتعد حالة الغالبية الساحقة من المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين لا يزال عند نقطة 11 شخصا.