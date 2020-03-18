إسرائيل... وضع وزيري الداخلية والزراعة قيد الحجر الصحي

وبحسب، موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أوعز إلى النائبين ألون شوستر ورام بن براك في كحول لافان بأن يكونا في الحجر الصحي بسبب كونهما خالطا مصابين بكورونا.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات 427.
وبحسب الأرقام الحديثة لوزارة الصحة الإسرائيلية ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية من 337 إلى 427 حالة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
90 חולים נוספים: מניין חולי הקורונה בישראל עלה ל-427https://t.co/PhmJvDFgnN@HilaieSivan pic.twitter.com/HZj85p8U7r— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 18, 2020
وأشارت الوزارة إلى أن 5 من المرضى في حالة حرجة، بينما تعتبر أعراض 10 أشخاص آخرين متوسطة الخطورة، وتعد حالة الغالبية الساحقة من المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين لا يزال عند نقطة 11 شخصا.
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