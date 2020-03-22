زلزال قوي يضرب شمالي العاصمة الكرواتية

قال مسؤولون في مجال الصحة بكرواتيا إن زلزالا قويا وقع شمالي العاصمة زغرب، اليوم الأحد، تسبب في تضرر مبان ونشوب حرائق وجعل الكثيرين يهرعون إلى الشوارع.

وذكر معهد طب الطوارئ أن طفلا في حالة حرجة جراء الزلزال فيما أعلنت إدارة الإطفاء في زغرب أن عمليات الإطفاء والإنقاذ مستمرة في عدد من المواقع، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية قال، اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 5.3 درجة وقع على عمق عشرة كيلومترات شمالي زغرب وتسنى لسكان غرب البلقان الشعور به.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود القول "استمر لأكثر من عشر ثوان. إنه إلى حد كبير أقوى زلزال أشعر به على الإطلاق"، مضيفا أن هزات ارتدادية أعقبت الزلزال.

وكتب وزير الداخلية الكرواتي، دافور بوزينوفيتش، على "تويتر"، مناشدا المواطنين في الشوارع الحرص على التباعد الاجتماعي فيما تكافح البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وسجلت كرواتيا حتى الآن 206 إصابات بالفيروس وحالة وفاة واحدة.

​وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة فيما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن قوته سجلت 5.3 درجة وإن زلزالا آخر بقوة 5.1 درجة أعقبه.