الإمارات والسعودية تسجلان نحو 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الإمارات والسعودية، اليوم الاثنين، نحو مئة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة".

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية، اليوم الاثنين، نقلا عن إحاطة إعلامية إلكترونية لحكومة الإمارات حول مستجدات الإجراءات المتعلقة بكورونا: "45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ترجع لجنسيات مختلفة، وإجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة 198 حالة".

وقالت الناطقة باسم القطاع الصحي في الإمارات، فريدة الحوسني، إن: "حالة من الحالات المعلنة اليوم كانت عائدة من السفر لم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، وتسببت في نقل العدوى إلى 17 حالة".

وأشارت إلى أنه تم: "شفاء 3 حالات إصابة جديدة، شخصين من نيبال، والثالث من إيران"، مشيرة إلى أن "مجموع حالات الشفاء في الدولة 41 حالة".

من جانب آخر استعرضت الإحاطة عدداً من الإجراءات الاحترازية الوقائية في الدولة خلال الساعات الماضية، منها إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

جدير بالذكر أن شركة طيران الاتحاد الإماراتية أعلنت، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات والترانزيت من وإلى مدينة أبوظبي بداية من الأربعاء المقبل ولمدة أسبوعين بشكل مبدأي، كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 562 حالة.

وأكدت الوزارة تعافي 19 حالة من الفيروس، مشيرة إلى عدم تسجيل أي وفاة بكورونا في البلاد.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر قرارا بفرض حظر التجول في جميع أنحاء السعودية، اعتبارا من الساعة الـ7 مساء الاثنين، حتى الـ6 صباحا لمدة 21 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة"، 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.