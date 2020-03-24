الأخصائيون العسكريون الروس يكافحون فيروس كورونا في مدينة بيرغامو الإيطالية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المتخصصين العسكريين الروس الذين وصلوا إلى إيطاليا لمكافحة فيروس "كورونا" سيعملون في مدينة بيرغامو الإيطالية .

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "عقب المشاورات، تقرر أن يبدأ الأخصائيون العسكريون الروس، من ذوي الخبرة في مكافحة الأوبئة الناجمة عن مسببات الأمراض المعدية الخطيرة في جميع أنحاء العالم، في أداء مهامهم في مدينة بيرغامو الإيطالية. ويقوم العسكريون حاليا بتنسيق الطرق على طول 600 كم، وإعداد الأجهزة والمعدات اللازمة للحركة".

وأضاف البيان بأنه ومن أجل منع انتشار العدوى في أكثر المناطق تضررا، تم تسليم مطهرات متنقلة عالية الأداء تحتوي على احتياطي من المطهرات إلى إيطاليا ومختبرات متنقلة لتشخيص الأمراض الفيروسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المتخصصين ذوي الخبرة في مجال علم الأوبئة وعلماء الأحياء وأخصائيي الإنعاش، والمعالجين، مزودون بأجهزة ومعدات فريدة تسمح بتحديد مسببات الأمراض المعدية الخطيرة، بما في ذلك والعامل المسبب لفيروس "كورونا" المستجد، في أقصر وقت ممكن.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الإثنين، وصول الطائرة الـ14 إلى إيطاليا ضمن المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية، حتى أنها قد تجاوزت الصين بعدد الوفيات.