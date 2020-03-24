روحاني يعلن استمرار إغلاق جميع المراكز وتعليق الاجتماعات

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد روحاني على استعداد الحكومة لسد الاحتياجات واستدراك النقائص المحتملة في طهران.

وشارك روحاني في اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظي خراسان الرضوية (شمال شرق) وطهران، تلى اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الذي انعقد برئاسته صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقى روحاني خلال الاجتماع آخر التقارير حول الوضع والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك عملية علاج المصابين في هاتين المحافظتين.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934 بينما تعافى 8931 شخصا حتى الآن.

وقال جهانبور في تصريح، اليوم، تم تسجيل 122 حالة وفاة و1762 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 24 ألفا و811 حالة لغاية الآن، فيما بلغ عدد المتعافين 8931 شخصا حتى الآن