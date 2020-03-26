قيادي كردستاني: لا نعلم إذا كان تركيا وأكراد سوريا على استعداد لإبرام اتفاق سلام بينهم

صرح مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردستاني)، خالد عيسى، أنهم ليسوا على اطلاع حول ما صرح به الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن استعداد تركيا وأكراد سوريا إبرام اتفاق سلام بينهم.

موسكو- سبوتنيك. وقال عيسى في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "نحن لم يطلعنا أحد فيما إذا تم شيء من هذا القبيل بالتواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة التركية، لم نتبلغ ولسنا على اطلاع على شيء من هذا القبيل".

وحول إمكانية إبرام اتفاق سلام مع تركيا أوضح القيادي الكردي: "نحن دائما كنا مع الحوار مع أي طرف كان، وكان في البداية كان يتم الحوار بوساطة الولايات المتحدة، وكنا مستعدين أن نطمئن أي طرف أننا لن نشكل أية مشكلة للدولة التركية ولكن تركيا لم تلتزم بما كانت تقترحه وغزت أراضينا و احتلت رأس العين وتل أبيض".

وأضاف عيسى "نحن منفتحون على الحوار مع كل الأطراف، ونحن نريد حل المسألة السورية بشكل ديمقراطي يؤمن حقوق كل الأطراف والجماعات بنظام ديمقراطي لا مركزي ولا نشكل أي مشكلة لدول الجوار".