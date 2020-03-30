منظمو الأولمبياد يقتربون من تحديد موعد الدورة

قالت شبكة أساهي التلفزيونية اليابانية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها إن منظمي أولمبياد طوكيو الصيفي أصبحوا في المرحلة الأخيرة من محادثات تهدف لإقامة الدورة المؤجلة بداية من 23 يوليو/ تموز 2021.

وفي الأسبوع الماضي، قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة في 24 يوليو/ تموز المقبل، على أن تختتم في التاسع من أغسطس/ آب.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة، إنه يتوقع أن يتحدد الموعد الجديد للدورة خلال أيام قليلة وربما في الأسبوع الحالي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".