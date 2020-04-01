مناسبة كذبة أول نيسان تثير استهزاء اللبنانيين

وقام اللبنانيون بإطلاق الأكاذيب بطريقة استهزائية بهذه المناسبة عن وضع البلد الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأزمات وأبرزها فيروس كورونا المستجد.
هيدي الصورة عنجد؟ او #كذبة_اول_نيسان 😔— Roland Mhanna - رولان مهنا (@RollandMhanna) April 1, 2020
الله يخلّصنا من هالوباء بأسرع وقت pic.twitter.com/cu944scgvi
وقد تفاعل العديد من الناشطين على هذا الهاشتاغ وبدأوا بنشر الأكاذيب مستخدمين السياسيين والسياسة والوعود التي وعدوا بها كأبرز المواضيع التي يمكنهم الكذب فيها.
يا ريت الكورونا كذبة وبتخلص بأول نيسان #كذبة_اول_نيسان— Aminechahoud (@aminechahoud) April 1, 2020
وتمنى البعض ان لا يكون هذا اليوم مناسبة لنشر الأكاذيب بشأن كورونا لأن الوضع حساس جداً ولا داعي لنشر الهلع في هذا الموضوع للتسلية.
خلونا بأول نيسان نكذب على حالنا و نعطني نفسنا شوية أمل— Michel (@Michel65879022) April 1, 2020
خلص وباء الكورنا و صار عنا كهربا
خلص الفقر والجوع و التعتير و صار كل شخص ملهي بشغلوا
صارت عجقة السير نادرة بعد ما صار عنا نقل عام
بطل في فساد و عرفنا يحاسب
أهم كذبة بتريحنا إنو نحنا بزمن العهد القوي#كذبه_اول_نيسان
كما تمنى آخرون لو أن كل الذي يحصل من فيروس كورونا وأزمات اقتصادية ومعيشية كذبة تنتهي اليوم.
#كذبة_اول_نيسان استغنوا عنها اليوم!— Maysa Bou Dargham (@KnowYourMeal) April 1, 2020
عقوبة الحبس لكل شخص بيصدر نكتة أو ادعاء أو الاشاعات متل الاصابة ب #فيروس_كورونا
الاشاعات أخطر من الاوبئة وبتنشر أسرع من الفيروسات! إحترام المصابين واجب ومسؤوليتنا كأفراد ! https://t.co/bCqXZi4V7A
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