مناسبة كذبة أول نيسان تثير استهزاء اللبنانيين

تصدر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان هاشتاغ "كذبة أول نيسان" منذ صباح اليوم الأربعاء، حيث يصادف اليوم الأول من نيسان وهو مناسبة تقليدية في عدد من الدول، اعتاد الناس فيه على الاحتفال وإطلاق النكات وخداع بعضهم بعضا.

وقام اللبنانيون بإطلاق الأكاذيب بطريقة استهزائية بهذه المناسبة عن وضع البلد الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأزمات وأبرزها فيروس كورونا المستجد.

هيدي الصورة عنجد؟ او #كذبة_اول_نيسان 😔



الله يخلّصنا من هالوباء بأسرع وقت pic.twitter.com/cu944scgvi — Roland Mhanna - رولان مهنا (@RollandMhanna) April 1, 2020

وقد تفاعل العديد من الناشطين على هذا الهاشتاغ وبدأوا بنشر الأكاذيب مستخدمين السياسيين والسياسة والوعود التي وعدوا بها كأبرز المواضيع التي يمكنهم الكذب فيها.

يا ريت الكورونا كذبة وبتخلص بأول نيسان #كذبة_اول_نيسان — Aminechahoud (@aminechahoud) April 1, 2020

وتمنى البعض ان لا يكون هذا اليوم مناسبة لنشر الأكاذيب بشأن كورونا لأن الوضع حساس جداً ولا داعي لنشر الهلع في هذا الموضوع للتسلية.

خلونا بأول نيسان نكذب على حالنا و نعطني نفسنا شوية أمل

خلص وباء الكورنا و صار عنا كهربا

خلص الفقر والجوع و التعتير و صار كل شخص ملهي بشغلوا

صارت عجقة السير نادرة بعد ما صار عنا نقل عام

بطل في فساد و عرفنا يحاسب

أهم كذبة بتريحنا إنو نحنا بزمن العهد القوي#كذبه_اول_نيسان — Michel (@Michel65879022) April 1, 2020

كما تمنى آخرون لو أن كل الذي يحصل من فيروس كورونا وأزمات اقتصادية ومعيشية كذبة تنتهي اليوم.