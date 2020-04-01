موسكو: وزيرا الطاقة الروسي والأمريكي يبحثان وضع سوق النفط العالمي

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزيري الطاقة الروسي والأمريكي، ألكسندر نوفاك ودان برويت، أشارا خلال محادثة هاتفية في 31 آذار/مارس، إلى مخاطر تهدد استقرار إمدادات النفط في السوق بعد بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الطاقة الروسية عقب المحادثة بين الوزيرين:

"أشار الوزيران إلى أن تراجع الطلب وزيادة الفائض في سوق النفط لا يسهم في التطور المستمر لقطاع الطاقة العالمي ويفرض مخاطر تهدد استقرار العرض في السوق بعد بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي".

كما لفتت وزارة الطاقة الروسية إلى أن الوزيرين أشارا إلى ضرورة إيجاد استجابة بناءة للوضع في سوق النفط ومواصلة الحوار.

واختتم البيان بالقول: "أشار وزيرا الطاقة إلى ضرورة استجابة بناءة للتحديات القائمة ومواصلة الحوار في المستقبل".

وسبق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أن ناقشا، خلال محادثتهما الهاتفية، أمس الثلاثاء، الوضع مع أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا، مؤكدين على أهمية استقرار سوق الطاقة العالمي.