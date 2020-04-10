المكسيك تقترح خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا في اجتماع أوبك

قالت وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نالي، في اجتماع مع أوبك وحلفائها إن بلادها تقترح خفض إنتاجها النفطي 100 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين.

وأضافت نالي في تغريدة أن المكسيك ستخفض الإنتاج إلى 1.681 مليون برميل يوميا من 1.781 مليون ب/ي مسجلة في مارس/ آذار.

México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la @OPECSecretariat ha propuesto una reducción de 100 mil barriles por día en los próximos 2 meses. De 1.781 mbd de producción que reportamos en marzo del 2020 disminuiremos a 1.681 mbd. @GobiernoMX — Rocío Nahle (@rocionahle) April 10, 2020

​وعقد أمس الخميس اجتماع عبر الفيديو بين "أوبك" والمنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، لدراسة موضوع التوصل إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط في الوقت الذي يعاني منه السوق العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا وأضرارها على الطلب.

وكان مصدر مطلع قد قال لـ"سبوتنيك"، أمس، إن "المكسيك انسحبت من المحادثات قبل انتهائها، وأنه من المحتمل التوقيع على اتفاق بتخفيض الإنتاج إلى 10 مليون برميل يوميا، بغض النظر عن موقفها".