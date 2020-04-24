روسيا تختبر شاحنات "ذكية" مسيرة في الثلوج...فيديو

تم اختبار الشاحنات الذكية بنجاح في مقاطعة يامال نينيتسك: ستساعد الشاحنات المسيرة في المستقبل عمال النفط على العمل في الظروف القاسية.

تم عقد التدريب الأول في حقل النفط القاري في أقصى شمال روسيا - حقل شرق ميسوياخسكوي. الشاحنة المسيرة هي مشروع مشترك بين "غازبروم نفط" ومجموعة شركات "كاماز". شاركت ثلاث شاحنات ثقيلة في الاختبارات، واحدة منها فقط كانت مأهولة.

يقوم طاقم من السائق ومبرمجين بمراقبة نظام التحكم وتحديد المسار للقافلة بأكملها. تتم معالجة المعلومات من كل جهاز، على سبيل المثال، حول العقبات المحتملة على الطريق، على الفور. يختار النظام نفسه المسار الأمثل والآمن، وتكرر القافلة إكمال المسار المحدد مباشرة بعد الشاحنة الأولى، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.

في المستقبل، يمكن لما يصل إلى 20 سيارة دخول قافلة القطب الشمالي، وثلاثة أشخاص يكفي لقيادتها. أثبتت الاختبارات أنه حتى في ظروف الطرق الوعرة والعواصف الثلجية والصقيع الشديد، فإن السيارات الذكية لا تتعب ولا تخطئ.

وفقًا لأوليغ إيغوروف، رئيس مركز الابتكار في الخدمات اللوجستية في "غازبروم نفط"، يرتبط تطوير الحقول القطبية الشمالية دائمًا بمخاطر وشكوك كبيرة، ولهذا السبب ستعمل التقنيات غير المأهولة على تحسين الكفاءة والسلامة.

كما أن استخدام الآلات "الذكية" سيساعد على تجنب انقطاع الإمدادات وتقليل تكاليف الوقود وتقليل مخاطر الحوادث.