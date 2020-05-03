كوريا الجنوبية: طلقات نارية من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة قرب الحدود

قالت وكالة يونهاب" الكورية الجنوبية إن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة قرب الحدود.

ونقلت الوكالة الرسمية عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الطلقات النارية أصابت موقعا للحرس الكوري الجنوبي داخل المنطقة المجردة من السلاح، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت الوكالة إن الجيش في كوريا الجنوبية أصدر تحذيرات بعد الحادث، وأطلق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان "نحن نتخذ إجراءات عبر خطوط الاتصال بين الكوريتين لفهم الموقف التفصيلي ومنع وقوع أي حوادث أخرى. ونحافظ أيضا على وضع الاستعداد اللازم".