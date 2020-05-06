رونالدو يشارك جمهوره مقطعا مرحا من الحجر الصحي وهو يغسل الصحون... فيديو

ضمن حملة البقاء في المنزل التي أطلقها دوري أبطال أوروبا، شارك النجم البرازيلي "الظاهرة" رونالدو بمقطع مصور من داخل المطبخ.

النجم البرازيلي وعلى أنغام نشيد البطولة، قام بمشاركة محبيه حول العالم مقطعا مصورا للتشيجع على البقاء في المنزل في الفترة التي فرضت فيه أغلب دول العالم حالة من الحجر الصحي على مواطنيها لتجنب تفشي فيروس "كورونا".

وظهر البرازيلي في المقطع المصور مرتديا لبدلة رسمية وهو يقوم بسحب قرعة مشابهة للطريقة المتبعة في دوري الأبطال، مستخدما إنائيين زجاجيين وضع فيهما عددا من حبات التفاح والبرتقال.

ليختار اثنتين كتب عليهما "أبي، الأطباق"، في إشارة لعدد من الأطباق التي تحتاج إلى الغسيل.

ليظهر لاحقا وهو مرتديا قفازين ليقوم بغسل الأطباق، في جو من المرح.

يذكر بأن "الظاهرة" شارك في وقت سابق مع الإيطالي المعتزل فابيو كانافارو، بحوار مباشر عن طريق الفيديو خلال فترة الحجر الصحي، موجها حديثه للنجم البرتغالي رونالدو، قائلا " على كريستيانو أن يغضب بسبب قول الجمهور بأنني رونالدو الحقيقي، لا يمكن مقارنة الأشخاص بعضهم ببعض، سيظل كريستيانو في وجدان وتاريخ كرة القدم بسبب الأهداف الذي سجلها وحالة الاستمرار الذي داوم عليها لسنوات، سيظل كريستيانو أحد أفضل اللاعبين في العالم، مثله مثل ميسي ولاعبين آخرين".