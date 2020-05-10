الألعاب النارية تزين سماء موسكو في عيد النصر... فيديو

شهدت عدة مدن روسية، مساء السبت، إطلاق ألعاب نارية على الرغم من تأجيل العرض العسكري الخاص بالذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وشاهد المواطنون الروس عرض الألعاب النارية من الشرفات ونوافذ منازلهم بسبب فرض الحجر المنزلي في ظل انتشار وباء كورونا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل العرض العسكري والاحتفالات المواكبة لهذا اليوم، لوقت آخر بسبب تفشي وباء "كورونا" على أن يتم في وقت لاحق.

إلا أن ذلك لم يمنع من قيام مسيرة "الفوج الخالد" على الانترنت، حيث عرض المواطنون الروس صورا لأقاربهم على الإنترنت وعلى شرفات المنازل، وبدوره شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه المناسبة.