ترامب يقيل مفتشا عاما عقب فتحه تحقيقا في إساءة استخدام بومبيو للسلطة

أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المفتش العام لوزارة الخارجية، ستيف لينيك، وذلك عقب فتح تحقيق يخص إساءة استخدام وزير الخارجية، مايك بومبيو.

وقال ترامب إن لينيك لم يعد يتمتع بثقته الكاملة، وإنه سيقال من منصبه في غضون 30 يوما.

وأفادت وسائل إعلام أن لينيك بدأ التحقيق مع وزير الخارجية، مايك بومبيو، للاشتباه في إساءته استخدام منصبه. في حين يقول الديمقراطيون إن ترامب ينتقم من الموظفين الحكوميين الذين يريدون محاسبة إدارته.

وفي رسالة وجهها، مساء الجمعة، لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قال ترامب "من الضروري أن أكون واثقا تماما فيمن أعين كمفتشين عامين، ولم تعد هذه هي الحال في ما يتعلق بالمفتش العام"، في إشارة إلى ستيف لينيك.

ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن مساعدين في الكونغرس، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، القول إن لينيك كان يحقق في شكاوى مفادها أن بومبيو أساء استخدام منصبه، وطلب من الموظفين أداء مهام شخصية له.

The late-night, weekend firing of State Department IG Steve Linick is an acceleration of the President’s dangerous pattern of retaliation against the patriotic public servants charged with conducting oversight on behalf of the American people. https://t.co/VavmuJpX25 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 16, 2020

​وفي أول رد للديمقراطيين على هذه الخطوة، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن لينيك "عوقب لأنه أدى واجبه في حماية دستورنا وأمننا القومي بشرف".