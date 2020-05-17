وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لوضع قدراتنا تحت تصرف العراق

أعرب وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، عن استعداد بلاده لوضع قدراتها وإمكاناتها تحت تصرف العراق، مؤكدا أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال حاتمي، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي الفريق الركن جمعة عناد الجبوري وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم الأحد، "مستعدون لأن نضع جميع طاقاتنا تحت تصرف العراق ونريد أن نصبح شركاء استراتيجيين وتتحول علاقاتنا إلى نموذج ناجح للتعاون".

وأعرب وزير الدفاع الإيراني عن سروره لتشكيل الحكومة العراقية "على أساس المطلب والإجماع الوطني في إطار مصالح جميع القوميات والمكونات والمذاهب في العراق".

وتابع "سياستنا المبدئية هي وجود العراق الموحد والمستقل والقوي بمشاركة جميع القوميات والمذاهب لذا فإننا نتمنى أن تحقق الحكومة العراقية النجاح والشموخ في أداء مسؤوليتها الذاتية خاصة تحقيق المطالب الوطنية وتحسين الظروف الاقتصادية ومكافحة فيروس كورونا".

وهنأ وزير الدفاع الإيراني نظيره العراقي بتولي مهام منصبه، ووجه له الدعوة للقيام بزيارة رسمية إلى طهران.