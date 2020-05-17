الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شخص اجتاز الحدود من لبنان

أطلق الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، الرصاص على شخص اجتاز الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل، ما أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج.

القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "قبل قليل وخلال كمين اعتيادي في منطقة (جبل دوڤ) على الحدود اللبنانية، رصدت قوة عسكرية مشتبه فيه يجتاز من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "أصيب المشتبه فيه من نيران قوات جيش الدفاع حيث يتم نقله من خلال مروحية عسكرية إلى مستشفى إسرائيلي".

وأردف: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث".