إصابة 7 بالرصاص في احتجاجات على مقتل امرأة سوداء في مدينة أمريكية

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص أحدهم على الأقل في حالة حرجة بعد احتجاجات في لويفيل بولاية كنتاكي على مقتل امرأة سوداء تدعى بريونا تايلور بالرصاص في شقتها في مارس/ آذار.

وذكر لامونت واشنطن، المتحدث باسم شرطة لويفيل، بحسب وكالة "رويترز"، إن الوضع في وسط المدينة "لا يزال مضطربا وآخذا في التطور".

وأوضحت الشرطة أنها لم تطلق أية رصاصة في الواقعة لكنها ألقت القبض على بعض الأشخاص. وفي وقت سابق كتبت على تويتر أن هناك حشدا كبيرا من الأشخاص يتجمعون في منطقة وسط المدينة.

Attention:



We are currently working a large crowd in the downtown area around 2nd Street. Please avoid the area until further notice! — LMPD (@LMPD) May 29, 2020

​ونشر جريج فيشر، رئيس بلدية لويفيل في وقت متأخر من أمس الخميس على تويتر ما قال إنه منشور كُتب نيابة عن والدة تايلور، يحث المحتجين على الالتزام بالسلمية.

A message from Breonna Taylor’s family urging protestors to be peaceful, go home and keep fighting for truth. pic.twitter.com/if5MH5UcCW — Mayor Greg Fischer (@louisvillemayor) May 29, 2020

​وكتب في تغريدة "نتفهم ما يجيش في الصدور من انفعالات".

يتزامن إطلاق النار في لويفيل مع تصاعد احتجاجات منفصلة في منيابوليس بعد وفاة رجل أسود شوهد في مقطع مصور يكافح لالتقاط أنفاسه بينما يجثم رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.