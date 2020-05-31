سوق الأسهم السعودية ترتفع بنحو 1.6% بدعم من قطاع البنوك والبتروكيماويات

استهلت الأسهم السعودية تعاملاتها، اليوم الأحد، بارتفاع على المؤشر العام للسوق بنحو 1.6 بالمئة، بدعم من قطاعات البنوك وشركات البتروكيماويات (المواد الأساسية).

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن السوق السعودي يتداول عند مستوى 7160 نقطة، حيث يرتفع المؤشر 112 نقطة، أو ما يعادل 1.59 بالمئة.

وتتداول أسهم بنك الرياض بارتفاع 3.66 بالمئة، والسعودي - الفرنسي بـ 0.34، والسعودي - البريطاني 3.49 بالمئة، ومجموعة سامبا المالية 1.02 بالمئة، وبنك الراجحي بـ 1.96 بالمئة.

وارتفع سهم شركة البتروكيماويات السعودية (سابك) بـ 0.86 بالمئة، وعملاق النفط السعودي 0.15 بالمئة، ليتداول بنحو 33 ريال (8.8 دولار أمريكي).

وتأتي هذه المكاسب في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي في السعودية، حيث من المقرر زيادة عدد ساعات النشاط الاقتصادي، بدءا من اليوم الأحد من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وتأتي ضمن المرحلة الثانية من عودة الحياة الطبيعية، والتي تشمل عودة الموظفين للعمل واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، وكذلك فتح الطلبات الداخلية للمطاعم والمقاهي، وفق إجراءات احترازية ووقائية محددة.