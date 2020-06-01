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    كرة القدم من أجل الصداقة

    برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" يجمع آلاف المشاركين حول العالم

    PC of the International Children’s Social Program by Gazprom F4F
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    تطلق شركة "غازبروم" الموسم الثامن من برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" الاجتماعي الدولي للأطفال. في هذا العام، سيتم تنظيم الفعاليات النهائية في شهر ديسمبر وستقام بشكل رقمي جديد عبر الإنترنيت.

    برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" هو برنامج اجتماعي دولي للأطفال يقام سنويا. المشاركون الرئيسيون فيه هم من الفتيان والفتيات بعمر 12 عاما، بمن فيهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. هؤلاء الصغار يمثلون مختلف البلدان والثقافات، ويتحد لاعبو كرة القدم منهم في فرق مختلطة ويتعلمون اللعب في فريق واحد. أما الصغار أصحاب مواهب الصحافة فيغطون فعاليات  البرنامج ضمن المركز الدولي للصحافة بين الأطفال ويقومون بتعزيز قيم الإنسان العالمية.

    على مدار سبعة مواسم مضت، شارك أكثر من 6000 طفل من 211 دولة ومنطقة ضمن الفعاليات النهائية لبرنامج كرة القدم من أجل الصداقة، بينما وصل عدد المشاركين في الأحداث الرياضية والتعليمية والبيئية للبرنامج حول العالم إلى أكثر من 5 ملايين شخص.

    في عام 2019، سجل المشاركون في برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" رقما قياسيا، سُجل في موسوعة غينيس من خلال إقامة أكبر تدريب متعدد الجنسيات بكرة القدم على هذا الكوكب. وفي عام 2020، سيكون الموسم الجديد عبر الإنترنت بالكامل "أونلاين". ولأول مرة في التاريخ، ستقام بطولة كرة القدم عالمية على المنصة الرقمية لكرة القدم من أجل للصداقة، حيث سيتنافس 32 فريقا، وكل فريق يتألف من فتيان وفتيات، يبلغون من العمر 12 عاما وهم من بلدان مختلفة، وقدرات بدنية مختلفة و يتحدثون  لغات مختلفة.

    ستجمع المنصة الرقمية لكرة القدم من أجل الصداقة أكثر من 10 آلاف لاعب من جميع الأعمار من أكثر من 100 دولة. وستصبح المنصة، المساحة الافتراضية الفريدة الأساسية لمسابقات الأطفال الدولية، بالإضافة إلى أنها ستوجد ملعبا، يمكن لأي شخص التمرن من خلاله، والانضمام إلى فرق دولية مختلطة و ممارسة اللعبة المفضلة ضمن تنسيق "كرة القدم من أجل الصداقة" وكل هذا من دون مغادرة المنزل.

    ويقول ديوغو نيتو – مدير قسم المسؤولية الاجتماعية لمنتخب البرازيل "كان برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" مفتوحا دائما للمشاركين من ذوي القدرات البدنية المختلفة. أما ظهور المنصة الرقمية "كرة القدم من أجل الصداقة" فيساهم في تحقيق الهدف الرئيس للمشروع وهو توحيد الناس من جميع أنحاء العالم، ومنحهم الفرصة ليجدوا أنفسهم في ملعب كرة القدم وتجربة مشاعر لا تصدق مع أصدقاء جدد. "رينيه لامبريشت – مشارك في برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" من سلوفينيا:

    "لقد شاركت في البرنامج منذ عدة سنوات. هذه تجربة رائعة جدا. وبفضلها وجدت أصدقاء في جميع أنحاء العالم. لقد أسعدتنا أخبار انطلاق الموسم الثامن، حتى عندما نكون في بلدان مختلفة. متأكد من أننا سنجتمع مرة أخرى ونلعب كرة القدم بأمان".

    معلومات عن البرنامج:

    يتم تنفيذ البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة" من قبل شركة غازبروم منذ عام 2013.

    القيم الأساسية التي يروج لها المشاركون في البرنامج هي: الصداقة، المساواة، العدالة، الصحة، السلام، الوفاء، النصر،  التقاليد والشرف.

    يحظى برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" بدعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، FIFA، اللجنة الأولمبية الدولية، اتحادات كرة القدم من مختلف البلدان، المؤسسات الخيرية الدولية التي ترعى بالأطفال، الرياضيين المشهورين ونوادي كرة القدم الرائدة في العالم.

    على مدى المواسم السبعة الماضية، جمع البرنامج أكثر من 6 آلاف مشارك واكتسب أكثر من 5 ملايين مؤيد في العالم، بما في ذلك الرياضيين المشهورين والفنانين والسياسيين.

    حصل برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" على 47 جائزة دولية ووطنية،

    بما في ذلك لقب ®GINNESS WORLD RECORDS للدورة التدريبية متعددة الجنسيات لكرة القدم في التاريخ. الصفحات الرسمية للبرنامج:

    مواد الصور والفيديو لوسائل الإعلام: http://media.footballforfriendship.com

    القناة الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

    القناة الرسمية على يوتيوب: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

    الصفحة الرسمية في ويكيبيديا: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

    القناة الرسمية على تويتر: https://twitter.com/f4fprogramme

    الموقع الرسمي: https://www.gazprom-football.com/en/football-for-friendship/about/

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