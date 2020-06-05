ترامب: الصفقة التجارية مع الصين جيدة لكنني أنظر إليها "بشكل مختلف"

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "ينظر بشكل مختلف" إلى الصفقة التجارية مع الصين.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "لم يكن قد جف الحبر بعد في هذه الاتفاقية عندما تفشى الوباء. ماذا يحدث؟ الوباء ينتشر من الصين، ما هذا؟ لذا، ربما، أنظر إلى هذه الصفقة بشكل مختلف قليلاً عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر".

إلا أن الرئيس شدد على أن هذه الصفقة جيدة وأن الصين تشتري الكثير من الولايات المتحدة.

وأضاف: "أود أن أتوافق مع الصين. لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث أم لا. سنخبركم".

هذا ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الـ13 من كانون الأول/ديسمبر 2019، على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، والتي تشمل تأجيل فرض الرسوم على الواردات الصينية.

وتتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يطلق عليه "المرحلة الأولى" من اتفاق يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري القائم، لكن لم يتضح إذا كان مثل هذا الاتفاق سيبرم في المدى القصير.

وتطالب الصين بإلغاء الرسوم الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على سلع بقيمة 375 مليار دولار تستوردها من الصين، فضلا عن إلغاء الرسوم المقرر أن تفرض في 15 ديسمبر كانون الأول على بقية صادراتها إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 156 مليار دولار.

وطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بالتعهد بحد أدنى من المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية وتنازلات أخرى خاصة بحقوق الملكية الفكرية وفتح أسواق الخدمات المالية في الصين.