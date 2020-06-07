بعد قوله "الحل في غزو قطر والسلام مع إسرائيل"... احتفاء إسرائيلي بتغريدة ضاحي خلفان 

احتفت الخارجية الإسرائيلية بتغريدات قائد شرطة دبي سابقا ضاحي خلفان، الذي دعا خلالها إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، احتفت من خلالها بتصريحات خلفان، خاصة مقولة "استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلا من كلمة العدو".

"من انتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة اسرائيل العلمية?" في تغريدة لضاحي خلفان قائد شرطة دبي سابقا الذي يدعو الى استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلا من كلمة العدو pic.twitter.com/VURFYycySb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 7, 2020

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

من أنتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة إسرائيل العلمية?"، في تغريدة لضاحي خلفان قائد شرطة دبي سابقا الذي يدعو الى استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلا من كلمة العدو.

وكان ضاحي خلفان قد ذكر أن الأزمة الخليجية ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل، قائلا: "غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم لمستحقيه في قطر..وأبرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شئ".

اعلنها انا مع السلام الشامل والدائم مع اسرائيل...واذا حدث السلام مع اسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر..سأذهب اسرائيل ولن ازور قطر لو قالوا الكعبه فيها🤣🤣🤣🤣👍👍👍 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020

وفي تغريدة أخرى قال خلفان: "أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل..وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

في الوطن العربي اليوم انت اما تتصالح مع اسرائيل ...والا بلطجيتها في المنطقة قطر واردوغان والاخوان..وحماس يأذونك..هؤلاء مشرايين واللي يخليكم🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.