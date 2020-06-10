بومبيو وغوتيريش يناقشان الأوضاع السورية والليبية وتمديد حظر الأسلحة على إيران

ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا بجانب مسألة تمديد حظر التسلح المفروض على إيران.