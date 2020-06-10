بومبيو وغوتيريش يناقشان الأوضاع السورية والليبية وتمديد حظر الأسلحة على إيران

ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا بجانب مسألة تمديد حظر التسلح المفروض على إيران.
القاهرة - سبوتنيك. وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، عبر حسابها بموقع تويتر أن "بومبيو ناقش هاتفيا مع غوتيريش دعم الحل السياسي لإنهاء الصراع في ليبيا من خلال تسهيل وساطة الأمم المتحدة".
وأضافت المتحدثة أن المناقشات تضمنت "الأزمات الإنسانية في سوريا، وتمديد حظر التسلح المفروض على إيران". هذا وكان بومبيو، قد أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما بوسعها من أجل تمديد الحظر على التسلح ضد إيران، لتجنب قيام طهران بشراء الأسلحة من روسيا أو الصين. بينما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق أيضًا، أن خطط الولايات المتحدة بشأن فرض العقوبات غير المحدودة على إيران في مجال التسلح لا أفق لها. وتخضع إيران لعقوبات منذ منتصف العقد الأول للألفية الجديدة، وتم رفع القيود جزئيًا بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015 على خلفية الاتفاق الموقع بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. لكن الحظر المفروض على توريد الأسلحة الهجومية بقي ساري المفعول لمدة خمس سنوات أخرى بعد دخوله حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن ينتهي في شهر أكتوبر / تشرين الأول القادم.
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