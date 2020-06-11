دراسة علمية... كيف تحمي الفراشات نفسها من الموت تحت المطر

تمكن فريق من العلماء من التوصل إلى الطريقة التي تتفاعل بها الفراشات مع هطول المطر وكيف تقوم بحماية نفسها من القطرات.

قام فريق من العلماء من جامعة كورنيل بدراسة الطريقة التي تحمي فيها الفراشات نفسها من حبات المطر.

مستخدمين في دراستهم كاميرا خاصة تمكنت من تصوير مقطعا مصورا، بسرعة وصلت لحوالي ألف صورة في الثانية، للتمكن من تسجيل ردة فعل الفراشات وطريقة تعاملها مع قطرات المطر.

ووجد العلماء بأن أجنحة الفراشات تتميز بهيكل خاص، وعند هطول المطر بسرعة تصل لحوالي 10 أمتار في الثانية، فإن الفراشات تقوم بحركة تحمي فيها نفسها باستخدام أجنحتها من حبات المطر.

محولة أجنحتها لسطح تحتمي تحته، وبوضعية مائلة حتى تنزلق حبات المطر، الأمر الذي يسمح بحمايتها من المطر، بحسب الدراسة التي نشرت على موقع National Academy of Sciences.