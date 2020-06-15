قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 51 ألف طفل مهددون بالموت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جراء التداعيات غير المباشرة لأزمة فيروس كورونا.

وأصدرت الأمم المتحدة تقريرا، اليوم الاثنين، قالت فيه إن هؤلاء الأطفال يعانون من نقص في "الخدمات الصحية والغذائية الأساسية".

وتوقعت ارتفاع عدد الوفيات بالمنطقة بنسبة 40% عما كان عليه قبل الأزمة الصحية. ودعت المنظمة إلى استئناف الرعاية الصحية والغذائية نحو هذه الشريحة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما ذكرت أن "الأنظمة الصحية في المنطقة تخضع لضغوط غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد-19"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضافت "رغم أن حالات الإصابة بكوفيد-19 بين الأطفال في المنطقة ليست كثيرة، إلا أنه من الواضح أن الجائحة تؤثر على صحة الأطفال بشكل مباشر".

وأودى فيروس كورونا بحياة 431 ألفا و193 شخصا على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأول.