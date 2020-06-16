الأسهم السعودية ترتفع بنحو 0.61%

ارتفعت الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، بنحو 0.61 في المئة متخطية مستوى 7300 نقطة، اليوم الثلاثاء، وذلك بدعم من غالبية القطاعات وعلى رأسها المصارف والمواد البترولية.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أغلق السوق السعودي عند مستوى 7308 نقطة، حيث صعد المؤشر 44 نقطة عن سعر الافتتاح.

وسجلت التداولات، عند إغلاق جلسة اليوم، نحو 6.48 مليار ريال (1.73 مليار دولار أمريكي).

وحول الأسهم القيادية، فإن كل من مصرف الراجحي والبنك السعودي - الفرنسي وبنك الرياض، من بين الأكثر دعما للمؤشر العام؛ فيما صعدت أسهم شركة "أرامكو السعودية" بـ 1.24 في المئة، وبالنسبة ذاتها لسهم شركة البتروكيماويات "سابك".

وكان السوق المالي السعودي أغلق، أمس، منخفضا عن مستوى 7263 نقطة.