إسرائيل تحتفي بممثلة مصرية دافعت عن "دولة اليهود"

احتفت صفحة إسرائيل بالعربية بممثلة مصرية، كانت من أشهر الوجوه السينمائية في فترة من الفترات، وهاجرت إلى إسرائيل.

واحتفلت الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بذكرى ميلاد الممثلة راقية إبراهيم، المصرية التي هاجرت إلى تل أبيب في خمسينيات القرن الماضي.

وقالت الصفحة: "في مثل هذا اليوم قبل 101 سنة ولدت راقية إبراهيم واسمها الحقيقي راشيل أبراهام ليفي في المنصورة لأسرة مصرية يهودية".

في مثل هذا اليوم قبل 101 سنة ولدت راقية إبراهيم واسمها الحقيقي راشيل أبراهام ليفي في المنصورة لأسرة مصرية يهودية. كانت تعتبر واحدة من أهم الوجوه في السينما المصرية، وامتلكت الموهبة والصوت القوي الذي أهلها للعب الكثير من الأدوار الجادة. وكان أوج شهرتها في الأربعينيات والخمسينيات pic.twitter.com/kcBiLNY3rB — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 22, 2020

​وتابعت الصفحة بأن راقية إبراهيم "كانت تعتبر واحدة من أهم الوجوه في السينما المصرية، وامتلكت الموهبة والصوت القوي الذي أهلها للعب الكثير من الأدوار الجادة. وكان أوج شهرتها في الأربعينيات والخمسينيات".

وولدت راقية إبراهيم في 22 يونيو/ حزيران 1919، ومن أهم أعمالها في السينما المصرية مشاركتها فيلم "رصاصة في القلب"، "سلامة في خير"، "ليلى بنت الصحراء"، "أرض النيل"، "ملاك الرحمة".

وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية، كانت راقية إبراهيم من أشد المؤيدين لقيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وكانت تقوم بتشجيع يهود مصر على الهجرة لإسرائيل عقب حرب 1948، وإعلان قيام دولة إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن راقية رفضت المشاركة في فيلم تقوم فيه بدور بدوية تخدم الجيش المصري، الذي بدأ يستعد لحرب فلسطين، وكذلك رفضت رئاسة الوفد المصري في مهرجان كان لكونها يهودية.

هاجرت من مصر عام 1956، واختلفت المصادر حول الجهة التي هاجرت إليها، فبينما تقول بعضها أنها هاجرت من مصر إلى إسرائيل ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها ما يقول إنها هاجرت إلى الولايات المتحدة مباشرة ولم تهاجر إلى إسرائيل، وتوفيت راقية في 13 سبتمبر 1977، عن عمر يناهز 58 عاما بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعملت في أمريكا بالتجارة، وعملت كسفيرة للنوايا الحسنة لصالح إسرائيل.

وذكرت تقارير صحفية أن راقية إبراهيم تعاونت مع الموساد الإسرائيلي في اغتيال عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، وأكد هذه التقارير ما جاء على لسان حفيدتها، التي قالت إن جدتها ذكرت الأمر في مذكرات كانت تخفيها، بحسب تصريحاتها لصحيفة "نيويورك تايمز".