الصين: الوضع في بكين لا يزال خطيرا  

أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن الوضع في بكين لا يزال خطيرا، بالنسبة لتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الصين عزلت، اليوم، حوالى نصف مليون شخص قرب العاصمة بكين التي سجلت منذ منتصف يونيو/ حزيران زيادة في حالات كوفيد-19 التي تصفها السلطات بأنها لا تزال "خطيرة ومعقدة".

وبدأت البلدية حملة واسعة لكشف الإصابات وأغلقت المدارس ودعت سكان العاصمة إلى البقاء فيها وعزلت آلاف الأشخاص في المناطق السكنية المعرضة لتفشي الفيروس

وأعلنت السلطات المحلية عزل كانتون أنجين الواقع على بعد 60 كلم جنوب بكين في محافظة هوباي (شمال). وسجلت فيه 11 حالة مرتبطة بعودة تفشي الوباء في بكين وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" شبه الرسمية.

وسيسمح لفرد واحد من كل أسرة الخروج مرة في اليوم لشراء الطعام والدواء.

وأشارت وزارة الصحة الصينية، الأحد، إلى 14 حالة محلية جديدة في بكين في الساعات الـ24 الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 311.

وتبين أن سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفواكه والخضار في بكين، مصدر حالات العدوى الجديدة.

وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحافي إن ثلث الحالات الجديدة المسجلة حتى الآن مرتبطة بالقسم المخصص في السوق لبيع لحوم البقر والغنم.

وأعلن متحدث باسم سلطات المدينة أن "الوضع الوبائي في العاصمة خطير ومعقد".