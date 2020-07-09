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    فنان الشوارع البريطاني أسكي، يرسم جدارية للمواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في لندن، بريطانيا 3 يونيو 2020

    تسجيل جديد يكشف اللحظات الأخيرة لجورج فلويد قبل وفاته‎

    © REUTERS / Phil Noble
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    ظهر تسجيل جديد للأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، أثناء القبض عليه من جانب الشرطة الأمريكية، ووفاته تحت ركبة أحد أفراد الشرطة، في مينيابوليس.

    التسجيل الجديد، بحسب وكالة "أ ف ب"، أظهر فلويد وهو يكرر جملة "لا أستطيع التنفس" أكثر من 20 مرة وردد أسماء أطفاله، واستنجد بأمه، وقال إن عناصر الشرطة "سيقتلونه".

    احتجاجات واسعة على مقتل شاب تحت ركبة شرطي أمريكي (جورج فلويد)، في نيويورك، الولايات المتحدة 29 مايو 2020
    © Sputnik . Brian Smith
    الشرطي الذي اعتقل فلويد يظهر متخفيا في محل للبقالة وسيدة تكشفه..فيديو

    والتسجيل الجديد، قدمه الشرطي توماس لين، وهو أحد العناصر المتورطين في وفاة فلويد، لمحكمة ولاية مينيسوتا.

    ويظهر فيه فلويد، بعدما تم القبض عليه، وهو يتوسلهم ألا يضعوه في سيارة الشرطة وأخبرهم أنه يخاف من الأماكن المغلقة ويعاني من حالة جسدية سيئة، بينما كان أفراد الشرطة يحاولون إجباره على ركوب السيارة قال فلويد، إنه لا يستطيع التنفس وإنه "سيموت هنا".

    وفي التسجيل يظهر صوت فلويد، في وقت لاحق يقول "أمي أنا أحبك. أخبري أطفالي بأنني أحبهم. أنا مت".

    وردد فلويد "لا أستطيع التنفس" أكثر من 20 مرة، أثناء توقيفه، ويمكن سماع صوت عناصر الشرطة وهم يطلبون منه "الاسترخاء" ويخبرونه بأنه كان "يبلي حسنا".

    فواصل فلويد ترديده جملة سيقتلوني، صاح الشرطي ديريك شوفين فيه وقال له: "توقف عن الكلام توقف عن الصراخ، يتطلب الأمر الكثير من الأكسجين للتحدث".

    وكانت آخر كلمات فلويد قبل وفاته: "سوف يقتلونني. سوف يقتلونني. لا أستطيع أن أتنفس".

    وجرى توقيف أفراد الشرطة الذين تورطوا في مقتل جورج فلويد في اليوم التالي لوفاته.

    وتوفي جورج فلويد الأمريكي الأسود البالغ من العمر 46 عاما أثناء توقيفه من قبل الشرطة في مينيابوليس في الـ25 من مايو/ أيار.

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    أمريكا, أمريكي, العنصرية
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