ميدفيديف يعلق على الاحتجاجات الأمريكية: النضال من أجل الحقوق العرقية أمر طبيعي

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية، دميتري ميدفيديف، عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع الوضع الداخلي المعقد، مشيرا إلى أنه يؤثر سلبا على العالم أجمع.

وقال ميدفيديف اليوم الخميس :"تعاني أمريكا، التي اعتادت على اعتبار نفسها دولة عظيمة ولطالما قررت مصير دول بأكملها بشكل مباشر أو غير مباشر، من وضع داخلي صعب للغاية، ولا يمكننا سوى التعاطف معهم".

وأضاف قائلا: "آمل أن تكون الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع هذا الوضع. على الرغم من أنها لا تحقق أداءً جيدًا حتى الآن"، مشيراً إلى أن هذا الوضع "يؤثر على الاقتصاد العالمي".

وتابع بقوله :"إذا كانت هناك مشاكل في الاقتصاد الأمريكي، فهذا يعرقل تطور الاقتصاد العالمي".

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، قال ميدفيديف :"عدد الإصابات بفيروس كورونا يتزايد لأن الأمريكيين غير قادرين على السيطرة على عدوى الفيروس التاجي، وهذا أمر سيئ للغاية، لأنه سيصعب على الدول التنبؤ بانتشار المرض".

وفيما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة للعنصرية، أشار ميدفيديف إلى أن العنصرية مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة، وأن النضال من أجل الحقوق العرقية أمر طبيعي تمامًا.

وقال المسؤول الروسي :"من ناحية، نحن نفهم إلى ماذا تتحول هذه الاحتجاجات في كثير من الأحيان. الناس يتحمسون وينسون المشكلة الأساسية، ويقومون بأعمال شغب وتخريب".

واختتم قائلا :"هذا يخلق أفعال إجرامية وعددًا كبيرًا من المشكلات".