البابا "متألم للغاية" لقرار تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد

قال البابا فرانسيس، اليوم الأحد، إنه يشعر بالألم لقرار تركيا تحويل متحف "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد ليصبح بذلك أحدث زعيم ديني يندد بهذه الخطوة.

ونقلت وكالة"رويترز" عن البابا قوله، خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، "فكري مشغول باسطنبول. أفكر في القديسة صوفيا والألم يعتصرني".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع، مساء أول من أمس الجمعة، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، والذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى "متحف".

وانتقد أردوغان، أمس السبت، معارضي تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، مشيرا إلى أنهم من الممكن أن يقدموا مقترحا بتحويل مسجد السلطان أحمد إلى متحف.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الرئيس قوله، في خطاب وصفته بالتاريخي: "ومن المؤكد أن نفس هذه العقلية (التي تعارض مسألة إعادة آيا صوفيا لمسجد) من الممكن أن تتقدم بمقترح لتحويل مسجد السلطان أحمد، درة مساجد إسطنبول إلى متحف".