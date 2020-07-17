فيروس كورونا يحصد أرواح 40 طبيبا في الجزائر

أعلنت السلطات المعنية في الجزائر، اليوم الجمعة، أن البلاد شهدت وفاة 40 طبيبا بسبب فيروس كورونا.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، القول إن "السلك الطبي سجل 2600 إصابة بالفيروس منها 40 وفاة".

وقال فورار: "العاملون في قطاع الصحة تعبوا لكن العزيمة موجودة للقضاء على الفيروس".

كما استنكر فورار الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء والعاملون في قطاع الصحة في الفترة الأخيرة، داعيا المواطنين تقديم المساعدة بأخذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس.

كما وجه فورار الشكر للسلك الطبي على كل المجهودات لمحاربة فيروس كورونا وللحد من انتشاره.