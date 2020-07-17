إيران: الدول الداعمة للسعودية تسليحيا متواطئة في جرائم حرب ضد اليمنيين

دعت إيران، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ أرواح المدنيين اليمنيين، وذلك بعد سلسلة غارات للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، على الجوف اليمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده تدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المدنيين اليمنيين خاصة النساء والأطفال منهم، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

كما دعا المتحدث باسم الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الداعية لحقوق الإنسان إلى "منع استمرار الطائرات السعودية في ارتكاب هذه الجرائم ضد اليمن بأية طريق ممكن".

وشدد موسوي على أن "الدول التي تقدم دعما تسليحيا للقوات الغازية في اليمن والتي تسببت في قتل النساء والأطفال اليمنيين من خلال تزويدها بالقنابل وأسلحة الدمار الشامل متواطئة في هذه الجرائم ويجب أن تخضع للمساءلة أمام المجتمع الدولي والشعب اليمني على دعمها".

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد استهجن، أمس الخميس، غارة جوية أوقعت 31 قتيلا وجريحاً من المدنيين، اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، التحالف العربي بشنها على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نستهجن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة ‎الجوف بالأمس ووقع ضحيتها عدة مدنيين منهم أطفال طبقاً للتقارير الأولية".

وأضاف: "يجب أن يتم التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل ويتسم بالشفافية".

وشدد على "أن‏ الاعتداء على المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي من أطراف النزاع هو أمر مستهجن ويخالف القانون".

واعتبر أنه "من غير المقبول أن تستمر الحرب بمثل هذا الأثر المدمر على حياة اليمنيين".

وأكد المبعوث الأممي "استمرار مكتبه في التفاوض مع الأطراف للوصول لاتفاق حول وقف لإطلاق النار يحفظ حياة المدنيين في ‎اليمن".

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد اتهمت أول أمس الأربعاء، التحالف العربي بشن غارة جوية على حفل زفاف في منطقة المساعفة شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، أسفرت عن مقتل وإصابة 31 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وتدمير 3 منازل.