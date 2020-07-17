مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس

اعترضت مجموعة من المقاتلات الروسية طائرة استطلاع نرويجية من طراز "آر 3 إس أوريون" فوق بحر بارينتس.

وأعلن مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي في بيان، اليوم الجمعة: "إن مقاتلات روسية تابعة للأسطول الشمالي اعترضت طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس".

وتابع البيان: "في 17 يوليو اكتشفت جهات مراقبة المجال الجوي الروسي طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو النرويجي من طراز آر 3 إس أوريون فوق بحر بارنتس".

وأضاف البيان "رافقتها قوات الحراسة التابعة للأسطول الجوي الشمالي وطائرات الدفاع الجوي المقاتلة. ولم يكن هناك انتهاك لحدود روسيا الاتحادية".

يذكر أن المدير العام لشركتي "ميغ" و"سوخوي"، إيليا تاراسينكو، كان قد أعلن أنه سيتم إنشاء طائرة اعتراضية واعدة بعيد المدى (باك دي بي) على أساس "ميغ-31".