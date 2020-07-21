مختطف الرهائن في أوكرانيا يهدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر

أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا، أن المسلح الذي قام باختطاف حافلة في مدينة لوتسك غربي أوكرانيا، هدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بُعد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت النيابة العامة في بيان على "تلغرام": "لقد قال الرجل إن الحافلة ملغومة، وأن بحوزته سلاح آلي وعدد من المتفجرات. بالإضافة إلى ذلك، فقد قال إن هناك قنبلة مزروعة في مكان آخر ويمكن تفجيرها عن بٌعد".

في الوقت نفسة، أكد مكتب النيابة العامة أن عدة أعيرة نارية قد أُطلقت من الحافلة، مما أدى إلى تضرر نافذتين، وأنه لا توجد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات.

يذكر أن رجلا مسلحا قام باختطاف حافلة في مدينة لوتسك الأوكرانية، اليوم الثلاثاء واحتجاز 20 راكبا، كما هدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بعد.

وبحسب رئيس شرطة المنطقة، يوري كروشكو، فإن الرجل لديه مطالب ويشكو من النظام.